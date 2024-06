Toninho Santana esteve na Cidade FM para falar sobre a grande festa que começa hoje e vai até amanhã com grandes atrações e comidas típicas

publicado em 29/06/2024

Toninho Santana esteve na Cidade FM (Foto: A Cidade)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Riolândia, muito conhecido como Toninho Santana, esteve na rádio, ontem, para convidar toda a região para a 15ª edição do Juninão, uma festa junina que promete movimentar a cidade vizinha entre os dias de hoje e amanhã, com grandes atrações musicais e diversas atividades culturais.Antes de ser uma simples festa, o prefeito destacou que o trabalho sempre se volta para o desenvolvimento econômico e social de Riolândia. Principalmente por colocar a cidade ainda mais no mapa como de interesse turístico.“É bom para todo mundo, com certeza. Os comerciantes mesmo nos procuraram e demonstraram a alegria que ficaram com o grande evento. Porque em Riolândia a gente não consegue dar tanto suporte, mas o que fazemos, como Riolândia é município de interesse turístico e esse é nosso interesse, movimentar esse forte”, disse ele.O prefeito disse ainda que eventos como o Juninão são fundamentais para fazer o comércio local crescer, gerar renda e estimular a economia da cidade. Motiva, segundo ele, todas as áreas de trabalho de Riolândia.“Nosso interesse é esse, fazer nosso comércio crescer, gerar renda e fazer a cidade girar. Todos os donos de rancho tiveram lotados, hotéis lotados e o comércio, o morador de Riolândia sai para comprar uma roupa, um calçado, um perfume, vai no açougue e o pessoal que vem de fora movimenta a cidade, no Juninão não seria diferente.", completou Toninho.A programação musical deste ano inclui shows de artistas renomados e conhecidos da região. Bruno Rosa e Flávia Ferraz subirão ao palco na noite de abertura, enquanto a consagrada dupla Rio Negro e Solimões será a atração principal no encerramento da festa.“Ano passado trouxemos George e Henrique e Mato Grosso e Mathias, lotou. Nesse ano a gente conseguiu trazer Rio Negro e Solimões, conseguimos a agenda e traremos no domingo, já no sábado será Bruno e Flávia Ferraz, que estão ai explodindo no mundo sertanejo”, relatou o prefeito.O Juninão contará com uma série de atividades para todas as idades, incluindo apresentações culturais, decoração temática e um espaço especial para fotografias. Os participantes também poderão desfrutar de comidas típicas, pipoca e chá gratuitos, DJs animando todas as noites e um concurso de forró. Para garantir a segurança de todos, o evento contará com segurança reforçada.O prefeito destacou ainda a importância do Juninão para as entidades locais. A solidariedade, segundo Toninho, é a causa principal da realização dessa festa, isso porque o dinheiro vai diretamente para as entidades que necessitam da verba para a continuidade de seus trabalhos.“A gente faz para auxiliar as nossas entidades, porque é aberto, mas as barraquinhas no evento são para essas entidades que são do nosso município”, disse ele ainda.O 15º Juninão de Riolândia é uma realização da Prefeitura Municipal de Riolândia, COMTUR, Setor Municipal de Turismo, Cultura e Lazer e Fundo Social de Solidariedade de Riolândia, com o apoio da Câmara de Vereadores. O evento será realizado na Praça Nossa Senhora Aparecida, com entrada gratuita.As barraquinhas presentes na festa serão administradas por diversas entidades locais, incluindo a Santa Casa, asilo, Apae, Casa de Nazaré, igreja Católica, Centro Espírita, Fundo Social e a Educação, que venderão pipoca, quentão, cerveja e outras comidas para arrecadar fundos.Toninho Santana convida todos a participarem e desfrutarem dessa grande festa junina. “Acreditamos que será uma grande festa, que a gente faz para auxiliar as nossas entidades, porque é aberto, mas as barraquinhas no evento são para essas entidades que são do nosso município”, finalizou ele.O prefeito comentou também sobre as conquistas recentes do município, como o investimento em recapeamento, renovação da frota e reforma de todos os prédios públicos.“Agradecemos muito a Deus pelo o que nós conseguimos nesses últimos três anos. Conseguimos quase 12km de recapeamento, dois postos de saúde, um já foi inaugurado, e outro na fase final, dois conjuntos habitacionais, conseguimos reformar a praia, estamos reformando todos os prédios públicos, conseguimos renovar com a Santa Casa e renovamos a nossa frota praticamente toda. Apesar das dificuldades da arrecadação que nós prefeitos tivemos uma grande perda em FPM e ICMS, a gente fica muito feliz por tudo que conquistamos nesse período para nossa população”, concluiu.