publicado em 28/06/2024

A 1ª Polointer tem movimentado Votuporanga nos últimos dias e terá hoje a sua abertura oficial com a presença de autoridades (Foto: A Cidade)

Da redação

A 1ª Polointer (Feira do Atacado do Polo Moveleiro & Negócios do Interior Paulista), que tem movimentado Votuporanga desde o último 26, terá hoje a cerimônia oficial de abertura, às 9h. A solenidade, contará com a presença de autoridades municipais e da região, além de lideranças empresariais e do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB).

Trata-se do primeiro evento oficial do Centro de Eventos Helder Henrique Galera (recinto da Expo Show) após as obras de cobertura que o transformaram no maior pavilhão de eventos coberto do interior de São Paulo. Mais de 90 expositores participam da feira com produtos tanto do Polo Moveleiro, como do agronegócio e outros segmentos da economia regional.

De acordo com o organizador da Polointer, Dil Grande, o evento agrega um valor enorme à economia local, além de movimentar o setor cultural e criar uma oportunidade única de networking envolvendo o empresariado de toda a região.

“Trata-se do lançamento de uma feira muito importante para a nossa cidade, porque ela vem com o objetivo de ativar o polo moveleiro, com entrada, estacionamento e café gratuito. Hoje começa, por exemplo, nós teremos o balonismo, algo inédito em Votuporanga, onde as pessoas que estiverem na feira terão a oportunidade de andar de balão e ver toda a nossa cidade do alto. Mas esse é só um dos exemplos, temos 91 expositores, cada um com um trabalho mais bonito que o outro, temos espaços culturais e vários fatores que agregam bastante à nossa economia”, disse o organizador.

O A Cidade visitou ontem a feira e conversou com alguns dos expositores. Dentre eles estão Márcio César dos Santos, Silvia Gatto dos Santos, Jeferson Mieres e Solange Mieres, da Alívio Colchões, que escolheram a Polointer para o lançamento oficial de uma linha de colchões laváveis e respiráveis com a tecnologia C-Core, que promete revolucionar o mercado.

“Me sinto muito honrado de participar de uma feira no interior paulista, aqui em Votuporanga, onde podemos apresentar para o público em geral uma nova tecnologia em colchões que é lavável e respirável, livre de ácaros, além de ser indicado para home care e pessoas idosas, acamados, onde alivia a pressão e não causa feridas. A Alívio já há algum tempo no mercado, produzindo colchões para todo o Brasil e se sente feliz de expor o seu produto em uma feira como essa”, disse Jeferson Mieres.