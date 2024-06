A proposta será retirada da pauta de votação pelas próximas duas sessões

publicado em 04/06/2024

Vereadores aprovaram na noite de ontem o pedido de vistas ao projeto que criava a campanha “Não dê esmolas, dê oportunidade” (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na noite desta segunda-feira (3), um pedido de vista do vereador Serginho da Farmácia (PP) ao projeto de lei de autoria dos vereadores Emerson Pereira (PSD) e Sueli Friósi (PP), que buscava a criação de uma campanha socioeducativa para a população não doar esmolas. Com isso, a proposta será retirada da pauta de votação pelas próximas duas sessões.

A proposta já havia sido discutida em outras oportunidades, mas agora ganhou força diante do aumento no número de moradores em situação de rua no município. Casos de violência, ameaças e depredação do patrimônio público geraram apoio popular à iniciativa, que busca desmotivar a doação de esmolas por meio de campanhas socioeducativas.

A proposta levou alguns vereadores à tribuna, principalmente para esclarecer que não se trata de uma proibição de dar esmolas, mas sim de educar a população a não estimular a prática de mendicância na cidade. Outros, porém, se manifestaram contrários à iniciativa, alegando que a doação vem do coração e não deve sofrer a influência de terceiros, tampouco do Poder Público.

Sueli e Emerson defenderam seu projeto e, inclusive levaram vídeos de empresários e comerciantes, principalmente da região central do município, que declararam o seu apoio ao projeto. O vereador Serginho da Farmácia, porém, pediu vistas alegando que o nome da campanha é muito agressivo, pois poderia desmotivar doações para pessoas que realmente precisam.