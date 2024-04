Somente no primeiro dia, cerca de três caminhões de materiais inservíveis foram recolhidos no distrito de Simonsen

publicado em 03/04/2024

O programa Votu + Limpa ocorre até o dia 16 de abril (terça-feira) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

Começou no dia 1º de abril, portanto anteontem, o programa Votu + Limpa, uma iniciativa da Prefeitura de Votuporanga com o intuito de ser mais uma ação para combater o avanço da Dengue e das demais arboviroses. Somente no primeiro dia, cerca de três caminhões de materiais inservíveis foram recolhidos no distrito de Simonsen.

Ontem as ações foram nos bairros São Cosme, São Damião, São Lucas, Jardim Universitário, Jardim Eulália, Jardim Baldissera, Portal 11, Recanto das Águas e Cidade Jardim (I e II).

Segundo a Prefeitura, são coletadas latas, garrafas, pneus, eletrodomésticos, objetos inservíveis em geral e, principalmente, todo tipo de recipiente que possa acumular água. Galhos, restos de construção e lâmpadas não são recolhidos.

O programa Votu + Limpa ocorre até o dia 16 de abril (terça-feira). As coletas são realizadas de segunda a sexta-feira, de acordo com o cronograma estabelecido pela Administração Municipal, com início sempre às 7 horas. “É importante que a população retire os materiais que serão descartados sempre na noite anterior”, explica a Prefeitura.