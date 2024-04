Esta edição destaca as conquistas das mulheres, sua perseverança, resiliência e capacidade de superação

publicado em 01/04/2024

Esta edição destaca as conquistas das mulheres, sua perseverança, resiliência e capacidade de superação (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Começa a ser entregue a mais recente edição da Revista Destaque, que chega à sua 12ª edição com uma homenagem especial ao Mês da Mulher, para celebrar as mulheres que fazem a diferença em Votuporanga e região. Esta edição destaca as conquistas das mulheres, sua perseverança, resiliência e capacidade de superação.

A edição especial traz histórias inspiradoras, como a trajetória das irmãs Luciana e Juliana Akita, médicas exemplares que deixam um legado na medicina de Votuporanga, inspirando gerações presentes e futuras. Além disso, a revista aborda a importância da saúde feminina, com reportagens sobre prevenção de doenças, autocuidado e saúde mental.

O talento musical das mulheres votuporanguenses também é celebrado, com entrevistas com as cantoras Laura Moon, Monara e Sarah Céli, que compartilham suas jornadas, inspirações e sonhos.

A publicação destaca ainda as homenagens realizadas em Álvares Florence pela Prefeitura, reconhecendo a valiosa contribuição das mulheres em todas as esferas da sociedade. Também apresenta um conto de fadas moderno, protagonizado por Júlia Miranda, que celebrou seus 15 anos em grande estilo, marcando uma passagem significativa em sua jornada de menina para mulher.

Outro destaque é a história de Rosana Miranda, uma mulher de destaque no mundo dos rodeios, que desafia os estereótipos em um universo dominado por homens, inspirando outras mulheres a superar obstáculos e alcançar o sucesso.