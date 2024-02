O Play Votu veio para ficar e as expectativas para 2025 são as melhores possíveis

publicado em 13/02/2024

O Play Votu reuniu um grande público em Votuporanga (Foto: Play Votu)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brSucesso total. Assim foi esta edição do Play Votu Festival, em Votuporanga. Durante os três dias de festa, o Carnaval reuniu foliões da cidade e de toda a região. Um evento com segurança, música boa, open bar e open food, tudo entregue com qualidade indiscutível.A última noite da festa, nesta segunda-feira (12), foi grandiosa, e encerrou o evento com chave de ouro. A abertura foi com DJ Santtorini e DJ Bola, que esquentaram os foliões para a chegada da banda baiana Babado Novo, um dos grandes expoentes do axé em todo o Brasil, com mais de 20 anos de história.Com um gostinho de quero mais, a banda A Zorra subiu ao palco para animar todo o público e encerrar o Play Votu Festival. Todo mundo cantou os sucessos da banda, destaque para “Solteiro em Salvador”.A terceira e última noite do Play Votu Festival terminou com A Zorra convidando a galera para encerrar a festa em cima do palco. O Play Votu veio para ficar e as expectativas para 2025 são as melhores possíveis.