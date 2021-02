De acordo com o dirigente regional de Ensino, José Aparecido Duran Neto, as escolas foram fechadas por precaução

publicado em 26/02/2021

Uma professora testou positivo e precisou ser internada após a retomada das aulas (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Duas escolas foram fechadas em Votuporanga após uma professora que atua nas duas unidades de ensino testar positivo para o coronavírus e precisar ser internada em razão de complicações da doença. De acordo com o dirigente regional de Ensino, José Aparecido Duran Neto, as escolas Esmeralda Sanches da Rocha e Cícero Barbosa Lima Junior ficarão fechadas pelo tempo que for necessário para a desinfecção de todos os ambientes, já que outros profissionais das escolas também apresentaram sintomas e precisaram ser afastados.

Ainda segundo o dirigente, a determinação de fechamento das unidades escolares se deu por prevenção e está seguindo todas as normas do plano estadual de retomada das aulas presenciais.

“Por medidas preventivas nós fechamos as escolas, pois a professora testou positivo e dá aula nas duas. Como ela teve contato, deu aula para alunos e também passou pela sala dos professores, nós fechamos as escolas para fazer uma desinfecção”, disse Duran.

Duran reforçou ainda que todas as pessoas que mantiveram contato com a professora contaminada foram afastadas e devem ser submetidas ao exame de Covid-19.

“Temos outros profissionais com suspeita, então eles são afastados, a orientação é de que façam o exame, mas ainda não tenho os relatórios. Todas as pessoas que tiveram contato com ela [professora infectada] em sala de aula, mesmo mantendo todos os protocolos, a orientação é de que afastemos todo mundo durante um período para desinfetar todos os ambientes e depois, se possível, submeter todos aos exames”, completou.