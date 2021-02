Graduação à distância com duração de quatro anos será oferecida gratuitamente em Votuporanga; inscrições vão até 25 de fevereiro

publicado em 11/02/2021

O Polo da UAB Votuporanga fica localizado na rua Pernambuco, n° 1736 (Vila Muniz). O telefone para mais informações é o 3422-8839 (Foto: A Cidade)

O Polo da Universidade Aberta do Brasil de Votuporanga abre 40 vagas do curso gratuito de Graduação em Administração Pública, na modalidade EAD (Educação a Distância), pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O curso terá duração de quatro anos. As inscrições começam nesta quinta-feira (11), terminam no dia 25 de fevereiro, às 16h, e poderão ser feitas pelo site https://www.portalselecao.ufu.br/servicos/.Interessados devem preencher o Formulário de Inscrição on-line com as seguintes informações: dados pessoais; questionário socioeconômico-cultural cujas informações fornecidas irão compor o banco de dados do candidato; opção de curso, modalidade de vaga, cidade de polo de realização das atividades presenciais do curso e cópia digitalizada do histórico escolar do Ensino Médio.O valor da inscrição é de R$ 117,00 para todos os candidatos e o pagamento deverá ser efetuado na rede bancária até o dia 26 de fevereiro de 2021. Candidato oriundo de família de baixa renda poderá solicitar isenção do pagamento de taxa de inscrição, se estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).A seleção será realizada em uma única etapa, de caráter eliminatório e classificatório, constituída da avaliação das notas/conceitos do último ano do histórico escolar do Ensino Médio e da prova de redação on-line que será aplicada no dia 14 de março através do endereço eletrônico http://www.portalselecao.ufu.br/.A imagem digital (cópia) da Redação e as notas obtidas por todos os candidatos na Prova de Redação serão publicadas no mesmo endereço eletrônico no dia 24 de março de 2021, às 12h.Os nomes dos aprovados em Primeira Chamada, bem como a Classificação Geral e o Boletim de Desempenho serão divulgados em listas separadas por curso, polo e modalidade no site após as 16h do dia 07 de abril de 2021.Polo UABA Prefeitura de Votuporanga mantém o Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), onde 271 alunos frequentam cursos na modalidade à distância de Ensino Superior oferecidos por universidades públicas reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação) como, por exemplo, Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), UFU (Universidade Federal de Uberlândia), Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), IFSP (Instituto Federal de São Paulo), entre outras.Entre os cursos oferecidos estão Graduação em Pedagogia, Licenciatura em Matemática, Graduação em Engenharia de Computação, Graduação em Engenharia de Produção, Especialização em Educação em Direitos Humanos e Docência para a Educação Profissional e Tecnológica.O Polo da UAB Votuporanga fica localizado na rua Pernambuco, n° 1736 (Vila Muniz). O telefone para mais informações é o 3422-8839.