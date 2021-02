O médico, que é coordenador de urgência e emergência de Votuporanga e Secretário-Executivo do Centro de Enfrentamento à Covid-19 gravou um vídeo de alerta

publicado em 27/02/2021

Dr. Chaudes gravou um vídeo de alerta e divulgou nas redes sociais (Foto: reprodução redes sociais

Franclin Duarte

O médico coordenador de urgência e emergência de Votuporanga e Secretário-Executivo do Centro de Enfrentamento à Covid-19, Dr. Chaudes Ferreira Junior, gravou um vídeo na manhã deste sábado (27) falando sobre o colapso da rede de saúde do município e de toda a região, pediu a colaboração da população e disse que as autoridades do Estado já estão atrasadas em tomar medidas rígidas de restrição. O profissional de saúde ainda sugeriu lockdown e barreiras sanitárias nas entradas do município para “restringir a circulação de entrada e saída só para quem tem real necessidade”.

Segundo Chaudes, a situação é crítica e de eminente colapso não só em Votuporanga como em todo o Estado e no país.

“Toda a rede nacional de TV, rádio e a internet está mostrando a situação de colapso em vários estados e Votuporanga não é diferente. Nosso hospital já tem 100% dos leitos da UTI ocupados, estamos com 50% dos leitos da enfermaria, sendo que muitos pacientes que estão na enfermaria já deveriam estar na UTI e já estão com solicitação de vagas na região, então vamos começar, mais uma vez, a transferir pacientes do nosso município para outros devido à falta de vagas. Já estamos ficando com pacientes de perfil de UTI esperando no Pronto Socorro e com isso vamos aumentar nosso índice de óbitos que já vem aumentando mês a mês”, disse o profissional.

Lockdown

Diante desse cenário, Chaudes afirma que o Estado já está atrasado em tomar medidas mais rígidas de restrição. “A pandemia não é matemática, nós temos que avaliar ela dia a dia e lá atrás tudo que deu para flexibilizar e caminhar junto com a economia foi feito, agora nesse momento, na minha opinião, não tem como, vamos ter que regredir para a fase vermelha [do Plano SP] e isso deve acontecer provavelmente nos próximos dias para poder salvar vidas. A gente sabe que a economia está sofrendo e com certeza, se não houver conscientização, a economia vai continuar sofrendo”, completou.

O profissional de saúde então apresentou sugestões para tentar conter o avanço da doença, dentre elas o lockdown e barreiras sanitárias nas entradas e saídas de Votuporanga.