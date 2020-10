A instituição oferece os cursos de inglês básico e redação para o Enem; para participar os alunos devem se inscrever pelo site até esta terça-feira (20)

publicado em 19/10/2020

As inscrições já estão abertas e funcionam por ordem de chegada, por meio do site vtp.ifsp.edu.br/fic (Foto: Divulgação/IFSP Votuporanga)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O IFSP Votuporanga oferta para a população 90 vagas totalmente gratuitas para cursos de extensão de forma online. São 50 vagas para inglês básico I, para concluintes ou os que frequentam o ensino médio e 40 vagas para o curso de redação para o Enem, aos que estudaram todo o ensino fundamental em escola pública.

As inscrições já estão abertas e funcionam por ordem de chegada, por meio do site vtp.ifsp.edu.br/fic. Os interessados têm até esta terça-feira (20) para concluírem seus cadastros, pois as aulas estão previstas para iniciar na próxima quarta-feira (28) e seguem até 26/02/2021 com aulas e atividades de forma online.