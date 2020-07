A instituição, que oferece ensino médio integrado a cursos técnicos 100% gratuitos, foi a terceira colocada no ranking geral da cidade

publicado em 02/07/2020

(Foto: Instituto Federal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brInstalado em Votuporanga em 2011 o IFSP (Instituto Federal de São Paulo), campus local, já é motivo de orgulho para cidade por atrair, todos os anos, dezenas de alunos dos quatro cantos do país para seus cursos técnicos e superiores gratuitos, como (Engenharia Civil e Elétrica, Física e Análise de Sistemas). Os micro dados da média final de desempenho por escolas no Enem 2019, no entanto, deram aos docentes e funcionários da unidade ainda mais motivo para se orgulhar.A instituição, que é mantida apenas com recursos do governo federal, também oferece formação no ensino médico integrado a cursos técnicos (Edificações, Informática, Mecatrônica) 100% gratuito. Foi com esses alunos que o IFSP conquistou a 3ª colocação na classificação geral do Enem, atrás apenas de dois colégios particulares da cidade.Para o diretor do Campus de Votuporanga, Marcos Furini esse é o resultado de um trabalho sério desenvolvido pelos servidores da unidade em conjunto com a dedicação dos alunos.“O trabalho sério e árduo dos servidores, tanto do administrativo, quanto dos professores, aliado à dedicação dos alunos tem gerado ótimos resultados para comunidade”, disse o diretor.Com 73 alunos inscritos, o IFSP alcançou uma média de 673.55 nas provas e 707.67 na redação, perfazendo um total de 617.08 “pontos” no Enem. À sua frente ficaram apenas o Colégio Celtas (670.42) e a Escola Passo a Passo (644.58).