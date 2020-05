O curso, que forma profissionais para uma das áreas mais promissoras da atualidade, pode ser instalado na cidade

publicado em 12/05/2020

Vereadores aprovaram uma “Moção de Apoio” à instalação do curso no campus do IFSP

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou ontem, por unanimidade, uma “Moção de Apoio” de autoria do vereador Chandelly (Podemos) à implantação do curso de bacharelado em Sistemas da Informação no IFSP (Instituto Federal de São Paulo), campus de Votuporanga, preferencialmente no período diurno.

A iniciativa do Legislativo leva em consideração a realização de uma enquete pelo instituto para a instalação do curso que visa atender toda a comunidade local, bem como transformar a cidade em referência regional na área de Tecnologias da Informação e comunicação.

“A implantação desse curso naquela instituição certamente será de grande valia para os preceitos legais, já que esta é uma das profissões mais promissoras do futuro, segundo levantamento da Linkedin (rede social profissional) na área de tecnologia”, diz a moção assinada por todos os vereadores.