Nesta edição, evento será fragmentado com diversas atividades ao longo do ano; primeiro encontro será na próxima quarta-feira (dia 22)

publicado em 20/05/2019

A 21ª Semana de Letras, juntamente com o 5º seminário de Língua Estrangeira da UNIFEV, terá início, na próxima quarta-feira (Foto:Unifev)

A 21ª Semana de Letras, juntamente com o 5º seminário de Língua Estrangeira da UNIFEV, terá início, na próxima quarta-feira (dia 22), com uma palestra do docente do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) Prof. Dr. Eduardo César Catanozi. O encontro, aberto aos universitários e profissionais da área, será realizado no Laboratório Didático Pedagógico do curso, localizado no Bloco 6 do Campus Centro.

Na oportunidade, o docente falará sobre o tema: Das teorias abordadas no curso de Letras à prática da sala de aula: relato de um professor em formação contínua. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo link: www.unifev.edu.br/letras2019, até o dia 22 de maio. Alunos da Instituição ainda podem se cadastrar gratuitamente pelo Portal.

De acordo com o coordenador da graduação, Prof. Me. Paulo Rogério Ferrarezi, a novidade desta edição é que, pela primeira vez, o evento será fragmentado com diversas atividades ao longo do ano. “Trata-se de uma experiência com a finalidade de promover ações que possibilitem reflexões sobre o curso e suas especificidades”, disse.

As próximas palestras estão previstas para o próximo semestre.

Minicurrículo