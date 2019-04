O 6º CIENP será em Votuporanga, entre os dias 17 e 19 de julho, e reunirá cerca de 1.500 profissionais da educação de toda a região Noroeste Paulista e também de outras cidades brasileiras

publicado em 24/04/2019

Congresso Internacional de Educação (Foto:Comunicativa)





As boas práticas da educação do Noroeste Paulista também serão apresentadas entre os dias 17 e 19 de julho, no 6º CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. Os educadores e gestores podem submeter seus trabalhos até o dia 31 de maio, por meio do site do evento (www.congressointereduca.com.br).

As experiências selecionadas pelo Comitê de Avaliação de Trabalhos serão apresentadas durante o evento e também no 4º volume dos Anais do Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. O Comitê é coordenado por representantes do ADE Noroeste Paulista – Arranjo de Desenvolvimento da Educação, da AMA – Associação dos Municípios da Araraquarense, da Prefeitura de Votuporanga, do IFSP - campus Votuporanga; e da Unifev.

Este ano, o destaque é para trabalhos que abordem o ensino dos seus fundamentos, nos diferentes níveis, visando a identificação dos obstáculos ao aprendizado e a proposta de estratégias para a superação de dificuldades. Neste contexto, os trabalhos submetidos ao 6º CIENP deverão aderir a uma das seguintes linhas temáticas relacionadas à Educação e seus diversos níveis: Educação Infantil; Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas; Tecnologias e Metodologias Educacionais; Educação Inclusiva; Gestão e Políticas Públicas; Formação Inicial e Continuada de Professores; e Ensino Profissional, Técnico e Tecnológico.

O edital completo pode ser acessado em www.congressointereduca.com.br/2019

Congresso Internacional de Educação

Organizado pelo ADE Noroeste Paulista – Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São Paulo, o 6º CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista será promovido entre os dias 17 e 19 de julho, em Votuporanga. Cerca de 1.500 profissionais da educação do interior paulista devem participar do encontro, além de educadores de outras regiões e também das redes particular e estadual de ensino.

Entre os nomes já confirmados para esta edição, profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente, como Leandro Karnal, Nino Paixão, Fernando Moraes e Luciana Brites.