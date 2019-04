Estudantes comemoraram título invicto após vencer duelo por 6 x 2 contra o Celtas, na última sexta-feira (dia 29)

publicado em 03/04/2019

a competição, que durou dois dias, reuniu as escolas Anglo, Celtas, Dinâmica, Dom Bosco e Instituto Federal de São Paulo. (Foto: Unifev)

A equipe de Futsal do Colégio Unifev consagrou-se como campeã invicta do Campeonato Interescolar da modalidade, sediado pelo Anglo. A grande final, realizada na última sexta-feira (dia 29), foi marcada pela goleada da Escola, que venceu a disputa contra o Celtas por 6 a 2.

Além do Colégio, a competição, que durou dois dias, reuniu as escolas Anglo, Celtas, Dinâmica, Dom Bosco e Instituto Federal de São Paulo (IFSP). Na oportunidade, a segunda e a terceira colocação ficaram, respectivamente, com o time do Celtas e com o dono da casa, Anglo.

Para os treinadores da equipe vencedora, os professores de Educação Física do Colégio Unifev Prof. Me. Valter Mariano dos Santos Junior, Prof. Esp. Antônio Benjamin da Silva, Profa. Esp. Christiane Furia e Profa. Ma. Diná Duarte, os estudantes surpreenderam pela dedicação dentro da quadra. “É importante que eles se mantenham focados e treinando para chegar nos próximos desafios ainda mais preparados”, destacaram os docentes.

Confira, abaixo, os estudantes que compõem o time campeão:

Bruno Hara Mota; Danilo Dias Zanelato; João Pedro Paes; Fausto Fabiano Filho; Gabriel Delago Roda; Guilherme Curti; Gustavo Silveira; Igor Lima Gorayb; João Pedro Correia Xavier; João Pedro Roncolato, Leonardo de Freitas Rosa; e Lucas Reinoldes Andrade.

Confira a trajetória do título:

1º Jogo:

Colégio Unifev 7 x 0 Dinâmica

2º Jogo:

Colégio Unifev 5 x 3 Celtas

3º Jogo:

Colégio Unifev 5 x 4 Anglo

Grande Final:

Colégio Unifev 6 x 2 Celtas