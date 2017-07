No último mês de junho aconteceu a segunda fase da Olimpíada de Matemática, realizada pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Educação e em parceria com a Unesp de Rio Preto. Para a terceira e última fase foram classificados 188 alunos da rede de ensino pública e privada.

Os alunos classificados estão convidados a participarem da Jornada Olímpica, que será realizada nos dias 12 e 19 de agosto, das 9h às 12hs e 14h às 17hs, com duas horas de intervalo, em que será oferecido lanche para os participantes dos níveis 1, 2 e 3, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Votuporanga (IFSP). Já para o nível A, as aulas serão durante o período da manhã, das 8h30min às 12h30min, sendo o intervalo às 10 horas, também será oferecido lanche.

As aulas servirão de preparação para a prova, que acontece no dia 26 de agosto (podendo ser alterado), também no IFSP e serão ministradas por professores do curso de Matemática da Unesp de Rio Preto.

Não é obrigatório que os estudantes participem das aulas para fazer a 3ª fase, entretanto, é preciso que os classificados façam as inscrições no site da Unesp ( www.ibilce.unesp.br ), para que possam prestar a prova. Caso contrário, não poderão participar no dia da prova. Para quem quiser participar da Jornada Olímpica, basta confirmar a presença no site da instituição, ao preencher um pequeno formulário.

Assim como nas outras duas etapas, os jovens serão divididos em quatro níveis, de acordo com a faixa etária. Diferentemente, a prova da última fase é dissertativa, contendo questões baseadas em conteúdos desenvolvidos ao longo da Jornada Olímpica.