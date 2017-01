Acervo foi enriquecido com 180 títulos oferecidos pela SP Leituras

publicado em 25/01/2017

A Biblioteca Municipal “Castro Alves”, sediada no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, recebeu na última quarta-feira (18/01) três kits de livros oferecidos pela Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura (SP Leituras).

A organização social é responsável pela coordenação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB) e também pela gestão integral da Biblioteca de São Paulo (BSP) e da Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL), situadas na capital paulista.

Cada kit contém 60 títulos relacionados às áreas de arquitetura e artes visuais, que estarão disponíveis para consulta do público a partir da próxima segunda-feira (30/01).

Entre os exemplares recebidos pela biblioteca estão desde catálogos dedicados às obras de grandes pintores, como Salvador Dalí, Frida Kahlo e Pablo Picasso, até obras que abordam a trajetória de importantes arquitetos brasileiros, como Oscar Niemeyer, Ruy Ohtake e Vilanova Artigas.

Sobre a Biblioteca Municipal “Castro Alves”

Localizada no segundo piso do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura de Votuporanga, a Biblioteca Municipal “Castro Alves” conta com um amplo acervo de livros, audiolivros, livros em Braile, periódicos, DVDs, jogos e brinquedos.

O empréstimo de livros é gratuito e aberto a toda comunidade votuporanguense. Para retirar algum título, basta que o cidadão faça um cadastro no local, tendo em mãos um documento original com foto e um comprovante de endereço (conta de água ou luz).