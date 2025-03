Artigo de Fernando Silvestre

publicado em 20/03/2025

A aprovação da Reforma Tributária no Brasil, que unifica impostos indiretos em um sistema de IVA (Imposto sobre Valor Agregado), representa, além de uma simplificação histórica, uma oportunidade única para as empresas integrarem Inteligência Artificial (IA) em suas operações fiscais. Nesse cenário, a IA surge como uma ferramenta essencial para otimizar processos, reduzir custos e democratizar o acesso à gestão tributária eficiente.Em um país onde a complexidade tributária pode ultrapassar 1.500 horas anuais de trabalho por empresa em compliance, segundo o Banco Mundial, a combinação entre a nova legislação e tecnologias disruptivas promete revolucionar custos, agilidade e estratégias de negócios.IA como novo parceiro empresarialCom a ascensão da tecnologia, as empresas já começam a utilizar IA para revolucionar a gestão fiscal. Os benefícios são amplos e se dividem em três principais frentes:Automatização e redução de custos: empresas utilizam IA para analisar as mudanças legislativas em segundos, reduzindo em até 70% o custo operacional relacionado aos impostos indiretos, de acordo com dados de pesquisa realizada pela Thomson Reuters.Simulação e previsão de impactos: plataformas preditivas que utilizam Machine Learning para calcular o impacto da reforma sobre diferentes setores, permitem um planejamento financeiro mais assertivo.Recuperação de créditos tributários: ferramentas identificam créditos fiscais não utilizados. A IA pode analisar os registros fiscais de uma empresa e identificar créditos negligenciados no passado, possibilitando a recuperação de recursos financeiros significativos.Democratizando o Planejamento TributárioAntes restrita às grandes corporações, as soluções de planejamento tributário agora estão acessíveis a micro e pequenos empreendedores. Aplicativos de IA na nuvem permitem que pequenos comerciantes monitorem impostos em tempo real.Segundo um estudo da PwC, a IA pode reduzir em até 40% a inadimplência fiscal, garantindo maior regularidade para pequenos negócios e mais arrecadação eficiente para o governo.Os desafios da implementaçãoApesar das vantagens, a adoção da IA na gestão tributária enfrenta alguns desafios:Alto custo de implementação: algumas soluções podem ter alto custo, tornando necessárias iniciativas governamentais de incentivo, como o programa “Indústria 4.0” do BNDES, que subsidia tecnologia para pequenas empresas;Falta de capacitação: um estudo do CRC revelou que 68% dos contadores brasileiros ainda não dominam ferramentas de análise de dados, indicando a necessidade de treinamentos especializados;Segurança de dados: a gestão tributária digitalizada exige investimentos em cibersegurança para proteger informações sensíveis de empresas e contribuintes.Tecnologia e inovação a favor da eficiência fiscalA Reforma Tributária marca um novo capítulo na história fiscal do Brasil, e com a adoção de IA, trará ainda mais ganhos econômicos e sociais. Empresas que investirem nessa tecnologia não apenas reduzirão custos e riscos, mas também ganharão vantagem competitiva.O Brasil tem agora a chance de superar sua reputação de país da burocracia e se tornar uma referência em gestão fiscal inteligente. O futuro da tributação já começou, e a IA é uma das chaves para torná-lo mais simples, justo e eficiente para todos.