Anote Aí

publicado em 18/07/2024

O advogado Celso Penha Vasconcelos está pavimentando o seu caminho para candidatura única à presidência da Fundação Educacional. A eleição é dia 1º de outubro. (Foto: Unifev)

Enquanto na política todos aguardam a definição do “grupão” para saber quem será o vice de Jorge, na Fundação Educacional o processo sucessório avança. As notícias de bastidores dão conta de que o advogado Celso Penha Vasconcelos tem “sinal verde” e caminha para liderar chapa única nas eleições para a nova diretoria marcada para o dia 1 de outubro.Celso Penha é um ex-presidente e que na gestão atual figura como tesoureiro na diretoria comandada pelo advogado Douglas Gianoti. Havia expectativa de que a eleição na Fundação Educacional deste ano teria disputa acirrada uma vez que o atual vice-presidente Cláudio Luis Romeiro, teria pretensões de chegar à presidência da instituição. Contudo, o que se ouve, é que haverá chapa única.Informações de última hora dão conta de que Celso Penha firmou-se com candidatura única e, neste momento, já estaria trabalhando na seleção de nomes para a montagem da sua chapa. Como já passou pela presidência da FEV, acredita-se que Celso Penha tenha um bom trânsito junto as instituições que vão indicar os seus representantes para o Conselho. E isso garante a sua eleição.