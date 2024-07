Anote aí

publicado em 16/07/2024

Lideranças políticas locais e de cidades vizinhas se mobilizaram na recepção ao presidente nacional do PSD e influente secretário de governo de SP, Gilberto Kassab, no último sábado. Ele passou por Votuporanga para um evento que marcou a pré-candidatura à reeleição do prefeito Jorge Seba. O encontro deu-se na avenida Vale do Sol, num salão que ficou conhecido como o "Buffet Da Lu".No palco, além de Kassab estava o deputado Carlão Pignatari, o deputado federal Gilberto Nascimento, que proferiu uma invocação religiosa, e mais dois representantes regionais de órgãos do governo, o diretor regional de saúde Guilherme Pinto Camargo e Igor Gonçalves, diretor regional da Secretaria Estadual de Governo. Também o prefeito de Valentim Gentil, Adilson Segura ,que já não é mais candidato a reeleição.Dezenas de pré-candidatos a vereadores que devem formar na coligação da campanha de Jorge Seba fizeram parte do auditório. E muitos aproveitaram para serem fotografados ao lado do presidente do partido Gilberto Kassab. Certamente, os filiados ao PSD devem aproveitar a foto para confeccionar os chamados "santinhos" que serão distribuídos aos possíveis eleitores.