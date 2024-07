Anote Aí

publicado em 13/07/2024

Carlão, segundo interlocutores, anda se sentindo desprestigiado dentro do “grupão”(Foto: Assessoria)

Interlocutores afirmam que, nos últimos dias, o deputado estadual Carlão Pignatari anda se sentindo menosprezado pelos companheiros de seu grupo político nas negociações para as eleições deste ano. Dizem que ele não anda nada feliz por o deixarem de lado, mesmo tendo sido um dos principais responsáveis pelo sucesso da gestão de Jorge Seba, já que encaminhou mais de R$ 80 milhões em recursos para custear as obras e benfeitorias que tarimbaram o atual prefeito a buscar a reeleição.A bronca, é claro, está ligada à indicação do candidato a vice. Carlão, inicialmente, indicou sua assessora Karina do Carmo e acabou vetado. Ouvindo os companheiros, recuou e colocou na mesa os nomes de Osvaldo de Carvalho e Cabo Valter, mas tem sido preterido em razão dos R$ 20 milhões prometidos pelo deputado federal Luiz Carlos Motta.Publicamente, Carlão tem dito que isso faz parte da política e que tudo será definido mesmo apenas nas convenções. Para os mais próximos, porém, ele teria afirmado que, se continuar sendo colocado no mesmo patamar que outros deputados, passará a agir como eles e não mais concentrará seus recursos em apoio à próxima gestão. Se não tem prestígio em casa, vai buscar fora por meio de emendas, assim como estariam fazendo aqui agora.