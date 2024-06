Anote Aí

publicado em 04/06/2024

Ao comparecer em audiência no Tribunal de Contas de São Paulo, onde procedeu defesa oral em um processo envolvendo um prefeito da região, o advogado votuporanguense Jerônimo Figueira da Costa Filho, avistou-se com o renomado conselheiro Dimas Ramalho, seu amigo de longa data. O encontro deu-se na última sexta-feira, dia 31 de maio. (Foto: Arquivo pessoal)

Miguel Maturana está de volta à Prefeitura. Depois de um longo período respondendo pela parte administrativa de diferentes prefeitos, ele estava fora do atual governo. Todavia, acaba de ser convidado pelo prefeito Jorge Seba para assumir uma pasta muito diferente daquela que ele acostumado anteriormente. Agora será o novo secretário de Desenvolvimento Econômico. A sua nomeação deverá ser publicada hoje no Diário Oficial do Município.O convite para o Maturana assumir a secretaria acontece em vista da saída de Rodrigo Beleza. Este deixou o cargo em tempo hábil para disputar a eleição de outubro. Como é do grupo político de Jorge Seba e garante que não quer voltar a ser vereador, então é mais um que entra de sola na seleta lista para pleitear o posto de vice.A investida de Rodrigo Beleza na sua pretensão de vice do Jorge precisa ser muito bem considerada. Ele não é nenhum aventureiro na política. Já foi vereador muito bem votado na eleição e chegou a ser lembrado até para a presidência da Câmara. Preferiu deixar o legislativo para conhecer melhor o Executivo e aceitou o convite para ser secretário permanecendo fiel ao grupo do prefeito.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.