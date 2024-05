Anote Aí

publicado em 29/05/2024

Uma foto de Bruno Arena ao lado do presidente Lula começou a circular pelas redes sociais nesta semana. O pré-candidato do PT a prefeito de Votuporanga está com a bola toda dentro do partido. (Foto: Redes sociais )

O que ainda era especulação, ontem foi confirmado. Após a coluna anunciar que Gustavo Vilela estava deixando a superintendência da Saev Ambiental, ontem pela manhã consta que ele mesmo convocou uma reunião no pátio da autarquia para se despedir dos funcionários.A assessoria da Saev também confirmou para hoje a cerimônia de inauguração da interligação do Polo Oeste com a ETA. Esta será a última obra entregue por Gustavo frente à autarquia e após a cerimônia deve sair já a sua exoneração.O nome do substituto ainda não foi confirmado. Nos corredores o que se ouve é que o novo superintendente se chama Marcelo, no entanto, ninguém quis ainda revelar o sobrenome. Alguns dizem que é o Zeitune, que inclusive já ocupou o posto em outras gestões, mas se fosse para apostar o melhor chute seria em Cambrais, levando em consideração a tendência adotada por Jorge Seba de valorizar os talentos internos.