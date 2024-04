Anote Aí

publicado em 16/04/2024

Lideranças do PP se reuniram neste final de semana com a presença do cacique regional da legenda, o deputado federal Fausto Pinato. O encontro serviu para mostrar que o partido não será coadjuvante nas eleições deste ano (Foto: Redes sociais)

O PP (Partido Progressistas) já mostrou que não quer mais ficar como coadjuvante nas eleições em Votuporanga. No último pleito, em 2020, a sigla, por meio do deputado federal Fausto Pinato, apoiou a candidatura de Jorge Seba, inclusive financeiramente, mas não chegou a brigar diretamente pela vaga de vice e nem a lançar chapa para vereadores.Neste ano, porém, a legenda quer assumir protagonismo na política local. Prova disso foi a reunião que realizou neste final de semana com todas as lideranças locais e pré-candidatos a vereador do partido, nas dependências do Ville Hotel Gramadão do empresário Valmir Dornelas, presidente do diretório municipal do PP.O encontro contou com a participação do deputado Fausto Pinato. Ele veio a Votuporanga para “abonar” a ficha de todos os novos filiados e traçar a estratégia da sigla para as eleições de outubro. O deputado estadual Carlão Pignatari, apesar de ainda não fazer parte do partido, também participou do encontro, mostrando que está alinhando com os planos de expansão do PP na cidade.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.