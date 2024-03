Anote Aí

publicado em 29/03/2024

Seguem as especulações sobre novos nomes com potencial para renovar a Câmara em 2025 e um deles é o do empresário Marcão Braz (Foto: A Cidade)

PSB

Assim como o PL, o PSB, do vereador Jura, superou as desavenças e não deve sofrer nenhum tipo de intervenção, como se ameaçou nos últimos dias. A liderança regional do deputado estadual Valdomiro Lopes foi reafirmada e em sua área de atuação ninguém mexe, pelo menos é o que dizem alguns interlocutores.



Aliança

Para recordar, nos últimos dias havia um boato de que forças externas queriam derrubar o atual diretório do partido para levar a sigla à base de apoio da candidatura de Bruno Arena (PT). A ideia era repetir a aliança presidencial Lula (PT) e Alckmin (PSB), aqui na cidade. Esse intento seria liderado pelo deputado federal Jonas Donizette (PSB) que, coincidência ou não, nos mesmos dias chegou a gravar um vídeo de apoio a Bruno.



Valdomiro

Ao tomarem ciência dos boatos, membros do PSB de Votuporanga procuram Valdomiro Lopes para tirar a limpo a situação. A resposta que veio é de que quem decide a coligação na cidade é o diretório local e mais ninguém.



