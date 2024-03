Anote Aí

publicado em 12/03/2024

Prefeito Jorge Seba foi cobrado pelo desgaste dos letreiros que indicam nomes de rua. Está quase apagado. (Foto: A Cidade)

No programa “Café com o Prefeito” apresentado ontem, na rádio Cidade FM 94.7, Jorge Seba (PSD) foi indagado por um ouvinte que pediu providências para melhorar a visibilidade das placas que dão nome as ruas de Votuporanga. Segundo o ouvinte, o nome da rua da sua casa, que está na placa da esquina, está praticamente apagado.A queixa do ouvinte e que tem o compromisso do prefeito em refazer o letreiro da placa faz sentido. O emplacamento das ruas de Votuporanga está desgastado pelo tempo. Calcula-se mais de 20 anos. É ainda da época do Carlão Pignatari na Prefeitura, e foi um trabalho executado pela SAEV na gestão de Valter Trindade como superintendente da autarquia.Votuporanga é vista como uma cidade bem sinalizada. O fato de a preservação das ruas centrais serem nomes de Estados do Brasil facilita muito a localização de endereços para os visitantes. No passado era ainda melhor quando o bairro São João tinha apenas nomes de flores e a Vila América apenas nomes de países da América do Sul. A CECAP com nomes de poetas e a COHAB (próximo ao Clube dos 40) nomes de cidades da região.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.