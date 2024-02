Anote Aí

publicado em 07/02/2024

O posto de vice na chapa de Jorge Seba foi oferecido “de bandeja” para o empresário Valmir Dornelas. Ele respondeu: “eu heim!” (Foto: Divulgação)

Nos bastidores comenta-se que o "cavalo passou arriado" para o Valmir do Gramadão mais uma vez. Contam que no último fim de semana entre reuniões políticas e partidárias, diga-se de passagem, todas elas realizadas no Ville Hotel Gramadão, chegaram a propor o nome do Valmir como candidato a vice na chapa de Jorge Seba. Mas, o próprio descartou de imediato.Valmir é uma das lideranças políticas da cidade sem nunca ter sido candidato a cargo público. Até candidatura a prefeito já chegou a lhe ser proposto. Não aceitou, mas também nunca se afastou das decisões políticas e, principalmente, da escolha do candidato a prefeito. "Quero apenas ser amigo do Rei, não preciso ser o Rei", é o seu argumento de sempre.Como já informou o "Anote Aí" a presença do deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) no fim de semana, em Votuporanga, mobilizou os caciques da política local e, em especial, os membros do Partido Liberal. Com as portas fechadas o parlamentar ouviu de tudo sobre o encaminhamento para a formação da chapa que visa oferecer um segundo mandato ao atual prefeito.