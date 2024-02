Anote Aí

publicado em 06/02/2024

Motta esteve em Votuporanga, ao lado de sua assessora, Nayara Canato, e confirmou que o PL tem três nomes para a vaga de vice de Jorge Seba: Marcello Stringari, Sargento Marcos Moreno e Chaudes Ferreira Júnior; façam as apostas (Foto: Reprodução)

Como antecipado pela coluna, o deputado federal Luiz Carlos Motta esteve em Votuporanga neste final de semana para um encontro com lideranças locais do PL, a portas fechadas. A reunião ocorreu no Ville Hotel Gramadão e movimentou o setor político local.A pauta, é claro, tinha como principal objetivo traçar as estratégias para as eleições de outubro. Como já mencionado, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro tem preferência na indicação do vice para a possível chapa de reeleição do prefeito Jorge Seba e Motta queria ouvir de suas lideranças quem seriam os melhores nomes a serem trabalhados para o posto.O parlamentar ouviu de seus correligionários e o que já vínhamos comentando há tempos, que os três principais nomes do PL local são: o secretário de Esportes, Marcello Stringari, o secretário de Trânsito, Sargento Marcos Moreno, e o médico Chaudes Ferreira Júnior. Todos eles participaram do encontro e se colocaram à disposição do partido.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.