Anote Aí

publicado em 02/02/2024

A política esquentou em Valentim Gentil após a operação da PF; município vizinho tem quatro pré-candidatos a prefeito: o empresário Claudinei do Skinão, o ex-prefeito Liberato Caldeira, ex-presidente da Câmara Claudionor Chichetto e o ex-vereador Sérgio Ladeira (Foto: Reprodução)

Um rosto votuporanguense tem sido muito visto em Brasília nos últimos tempos. Trata-se do jornalista Leonardo Lie´bana, que chefiou o setor de comunicação do prefeito Jorge Seba no início do mandato e depois rumou para São Paulo, onde comandou toda a estrutura de imprensa e marketing da Alesp, durante a presidência de Carlão Pignatari.Leonardo foi convidado a desempenhar seu trabalho junto ao Ministério das Comunicações, ao lado do ministro Juscelino Filho (União Brasil - MA). Lie´bana, aliás, deve ter muito trabalho pela frente, já que o novo chefe foi alvo de algumas polêmicas dentro do novo governo.Como dizem os mais antigos: o mundo dá voltas. Dia desses o prefeito Jorge Seba recebeu em seu gabinete a visita do advogado Carlos Silvério em seu gabinete. Seria apenas mais um encontro normal, não fosse o fato de Carlos ter sido candidato da oposição nas últimas eleições, oportunidade em que teceu críticas contra Seba.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.