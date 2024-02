Anote Aí

publicado em 01/02/2024

O nome do secretário de Trânsito, Sargento Marcos Moreno, na foto ladeado por Eduardo Bolsonaro e Danilo Campetti, ganhou força nos últimos dias para a vaga de vice de Jorge Seba (Foto:Redes sociais)

O deputado federal, Luiz Carlos Motta, liderança regional do PL - partido do ex-presidente Jair Bolsonaro - deve vir a Votuporanga neste sábado (3). Em sua visita, é claro, ele deve apresentar algumas conquistas para a cidade e levar consigo alguns pedidos de recursos também.Um dos principais motivos de sua vinda, porém, é as eleições de outubro deste ano. Motta vem para reafirmar o apoio do PL à pré-candidatura de Jorge Seba à reeleição, depois de algumas tentativas frustradas de oposicionistas de tomarem o partido.Junto com a hipoteca do apoio, o deputado irá negociar também a composição da chapa com Seba. Motta deve apresentar alguns nomes do partido para o posto de vice e um dos que ganhou mais força nos últimos dias foi o do secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Sargento Marcos Moreno.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.