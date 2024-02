Anote Aí

publicado em 31/01/2024

(Foto: Redes sociais) Emerson Pereira deve voltar em breve para a Câmara; dizem que seu suplente, o Carlim Despachante, já está até limpando as gavetas

O prefeito Jorge Seba já está com a cabeça quente. Nos próximos dias ele será “obrigado” a promover uma minirreforma administrativa em razão do período de desincompatibilização de secretários e detentores de cargos de segundo escalão que irão disputar as eleições em outubro deste ano.Oficialmente, conforme o calendário da Justiça Eleitoral, os secretários e diretores de órgãos congêneres, como a Saev, Procon, Votuprev, Procuradoria, etc, devem deixar seus cargos até abril, caso queiram concorrer ao cargo de vereador, prefeito ou vice. Extraoficialmente, porém, algumas mudanças devem acontecer antes.A primeira deve vir da Secretaria de Direitos Humanos. O titular da Pasta, Emerson Pereira, deve voltar para a Câmara Municipal mais cedo, até porque irá disputar a reeleição para vereador e, apesar do bom trabalho que fez como secretário, precisa mostrar ao seu grande eleitorado um trabalho efetivo também na Casa de Leis.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.