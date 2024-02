Anote Aí

publicado em 30/01/2024

O diretor regional da CDHU, Osvaldo de Carvalho, voltou a ser lembrado para ocupar a vaga de vice na chapa de Jorge Seba (Foto: A Cidade)

A “recuada” do atual vice-prefeito, Cabo Valter, em favor de Karina do Carmo, pode resgatar um nome um pouco distante dos meios políticos de Votuporanga nos últimos anos para compor com Jorge Seba em uma eventual disputa à reeleição. Trata-se de Osvaldo de Carvalho.Como todos sabem, Osvaldo também é da cota do deputado estadual Carlão Pignatari e apareceria como um “plano B”, caso o nome de Karina não emplaque e Cabo Valter decida mesmo pendurar as chuteiras na vida pública. Como diretor regional da CDHU, Osvaldo ficou um pouco distante da política local nos últimos anos e, portanto, não enfrentaria tanta resistência.Se Osvaldo tem interesse no posto ainda não se sabe, mas que seu nome tem sido muito comentado nos corredores do Paço Municipal, isso ninguém nega. Ele possui um bom histórico nas urnas, sendo vereador por três mandatos, onde chegou a ser presidente da Câmara, e também por ter disputado uma eleição para prefeito. Na ocasião ele perdeu para João Dado, mas recebeu pouco mais de 13 mil votos.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.