Anote Aí

publicado em 19/03/2020

Deputado Fausto Pinato: o coronavírus “é mentira ou é verdade?”

FeriadãoUm feriado sem graça. É assim que muita gente está se referindo a este 19 de março, dia que São José do Rio Preto está comemorando 168 anos de fundação. Todos os eventos comemorativos foram cancelados em vista do estado de alerta pelo coronavírus.Em casaComo as autoridades de saúde recomendam permanecer em casa a maior parte do tempo possível, o feriado de Rio Preto deverá ser comemorado apenas em família. Até mesmo o shopping, destino de muita gente durante os feriados, está entre os locais que devem ser evitados em vista de aglomeração.Com águaFalando em Rio Preto, o SeMAE, que é o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto daquela cidade, tomou uma medida interessante, conforme publicação oficial nos jornais de lá. É que nos próximos 60 dias não haverá corte no fornecimento de água tratada para as pessoas em situação de inadimplência.E justifica:O órgão justifica que está colaborando com as organizações de saúde que recomendam neste momento crítico “gestos simples como lavar as mãos, com água e sabão, que são fundamentais no combate ao novo coronavírus”. E reforça que “é necessário que todos tenham condições de praticar ações de limpeza e asseio”.CoronavírusFalando na “pandemia”, sobraram elogios do público ouvinte da Cidade FM para a entrevistada de ontem, no Jornal da Cidade, à médica infectologista Regina Sílvia Chaves de Lima, que responde pela especialidade na Santa Casa e também na saúde pública.PrecisãoNa entrevista, a dra. Regina tirou dúvidas sobre as causas da doença e meios de prevenção. Além da bancada de jornalistas do grupo Cidade, os ouvintes da emissora também aproveitaram para buscar esclarecimento sobre o coronavírus. Foram dezenas de indagações dos mais diferentes pontos da cidade.CautelaMuito oportuna a pergunta de um idoso. Ele procurou recomendação sobre o hábito de fazer a caminhada no final da tarde e perguntou se havia alguma recomendação ou mudança de rotina. Para não correr riscos, foi aconselhado a permanecer em casa.ReconhecimentoEntre os que telefonaram enaltecendo a entrevista com a dra. Regina, está também o cardiologista Joaquim Figueira da Costa. Este lembrou a formação acadêmica da médica infectologista, qualificando-a como de “grande conhecimento na sua especialidade e de muita dedicação nas causas que assume”.MudançasEm vista da necessidade que o momento exige de oferecer o máximo de informação sobre o perigo do coronavírus, a Cidade FM também está alterando a sua programação. O programa “Bola em Jogo”, diariamente das 11:45 às 12:15 horas, está temporariamente suspenso. O horário fica disponibilizado para o jornalismo da emissora dar mais informação sobre a doença.JornalismoJá os noticiaristas da Cidade FM e jornal A Cidade a princípio ocupam todo o espaço na grade de programação para falar a respeito da pandemia, no horário das 12h às 12h40. O programa Ronda Policial mantém o seu horário de costume das 12h40 às 13h. É mantida a interação com os ouvintes durante a entrevista com convidados.Boca no tromboneO deputado Fausto Pinato (PP), de Fernandópolis, postou vídeo nas redes sociais e não poupou críticas para todos os lados. “Eu queria saber se o coronavírus é mentira ou verdade depois de toda essa palhaçada que fizeram”. Na semana passada, Bolsonaro chegou a dizer que o avanço da doença era “fantasia”. E mais...Os evangélicosAinda, Fausto Pinato, sem citar nomes, reclamou de parte dos evangélicos que acham que o vírus é “coisa do capeta”. “Os outros preocupados. Será que é coisa do capeta, ou tão com medo da falta do dízimo?”, indagou o parlamentar.De saída:Ficar em casa sem ter futebol na TV, sem novelas e sem poder receber os amigos para cervejinha, este coronavírus deve ser mesmo coisa do capeta.