publicado em 05/01/2020

Anote Aí (Dom, dia 5 de jan)

Celso Penha

Ao ser entrevistado, nesta semana, na Cidade FM, onde proferiu um balanço altamente positivo da sua gestão à frente da Fundação Educacional, o advogado Celso Penha Vasconcelos também falou de política. O nome dele é lembrado entre os possíveis candidatos a prefeito ou vice.

Cautela

Ao ser perguntado se tem pretensões políticas, Celso Penha respondeu com ponderação. Ele argumentou que como cidadão que vive e trabalha nesta terra, “temos compromissos com a cidade e devemos estar à disposição para servir. Se for convidado a ser candidato e o momento for oportuno, certamente, não vamos recusar”, comentou.

Sem partido

Celso Penha deixou claro também que não está filiado a nenhum partido político. Com isso, ele abre a possibilidade de ingressar numa agremiação partidária que possa, eventualmente, lhe oferecer espaço para ser candidato. Sem pressa e sem pressão.

Torrinha

Esse mesmo discurso do Celso Penha também é repetido nos bastidores por um outro eventual candidato. O Luiz Torrinha, da Santa Casa, não assume a postura de candidato, mas também não descarta a possibilidade, caso seja convidado. Esse, aliás, vem ocupando espaço político pela insistência de amigos.

A bola da vez

Os rumos políticos da cidade continuam na pendência da decisão de Junior Marão. Nesta virada de ano cresceu o número dos que apostam que ele vai botar a sua foto nas urnas eletrônicas de 2020. Ele, no entanto, está protelando até quando lhe convier.

O Dado

Observadores políticos começam a prever que o prefeito Dado vai chegar com muita munição no período eleitoral. Para isso, eles apontam o volume de obras públicas que serão entregues à população neste seu último ano de governo. E mais, sustentam ainda que ninguém dúvida que as contas da Prefeitura estarão em dia.

Medalha 8 de agosto

Louva-se a iniciativa do prefeito em retomar a concessão da Medalha “8 de Agosto”, a maior honraria do Poder Executivo”, destinada a homenagear munícipes pelos relevantes serviços prestados a comunidade. A concessão daquele título estava congelada desde os anos 90.

Acertou

Dado acertou na escolhado homenageado. Trata-se do empresário Antonio Brito Figueiredo, da empresa Cantóia Figueiredo, que presta relevantes serviços em Votuporanga e atua no ramo de eletrificação urbana em centenas de município de São Paulo.

Toninho

É indiscutível a credibilidade da empresa Cantóia Figueiredo. É voz corrente de que se a empresa do Toninho Figueiredo tivesse assumido o serviço na Arena “Plínio Marin”, o CAV já estaria jogando à noite há muito tempo.

E mais,

Toninho Figueiredo, recentemente, assumiu a instalação de iluminação do antigo estádio da Ferroviária, no bairro da Estação. A obra foi executada semcusto para o município. Apenas por este ato ele já seria digno da Medalha “8 de Agosto”.

Errou

O prefeito Dado errou ao fazer a entrega da honraria em solenidade reservada aos assessores no seu gabinete. Toninho Figueiredo merecia uma solenidade pública, ampla,e com a presença de amigos e familiares. A melhor oportunidade, talvez, seria no ato de prestação de contas que acontece sempre no início do ano, no Centro de Convenções.

Encrencado

O deputado Fausto Pinato (PP), de Fernandópolis, que está tramando a transferência doseu domicílio eleitoral para RioPreto, com pretensões de ser candidato a prefeito, acaba de sofrer um duro revés.O seu nome foi citado em delação da ex-diretora da Universidade Brasil (campus de Fernandópolis) à Polícia Federal.

Seis alunos

Segundo nota publicada na imprensa ontem, a ex-diretora Juliana da Costa e Silva, em depoimento dado em abril do ano passado, mas que só agora veio à tona, o deputado é acusado de “indicação de seis alunos no curso de medicina”.Ela afirmou que os alunos pagavam R$80 mil por uma vaga no curso de medicina. O deputado nega envolvimento.

A prova

Para reforçar a sua inocência no caso de vendas de vaga na Universidade de Fernandópolis, o deputado Pinato disse em entrevista que “a sua mulher prestou vestibular, por duas vezes, para o curso de medicina, e não foi aprovada”, ponderou.

