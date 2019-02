Anote Aí

publicado em 14/02/2019

Líder de governo

Deu na coluna do Diário da Região: “nada como ter um líder de governo na Assembleia. Depois de sete anos reivindicando, Votuporanga vai receber uma unidade do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja). O anúncio foi feito pelo próprio secretário Estadual de Educação, Rossieli Soares, durante visita à cidade no sábado, dia 9, para onde foi levado pelo deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), atual líder do governo João Doria, na Alesp”.





Região

Conforme noticiado, o secretário da Educação, além de Votuporanga seguiu viagem para a região no sábado passado, conduzido pelo deputado Carlão. Em Aspásia, ele inaugurou uma creche. Participaram do ato os deputados federais Fausto Pinato (PP) e Geninho Zuliani (DEM), além do estadual Itamar Borges (MDB).





Prefeitos

Estava previsto para ontem, dia 13, em Brasília, uma revoada de prefeitos da nossa região para Brasília. Por iniciativa do presidente do PSL em São Paulo, o senador Major Olímpio, os prefeitos esperam receber recursos do governo federal.





Assédio

Por outro lado, os prefeitos que iriam se avistar com o major Olímpio sabiam, diante mão, que seriam convidados a mudar de partido. O senador deixou claro suas pretensões de engrossar as fileiras do seu partido, o PSL, que também é o partido de Jair Bolsonaro.





Falando nele

Por outro lado, o presidente estadual do PSL, major Olímpio, gravou um vídeo ao lado da bancada do partido na Assembleia Legislativa, apoiando a candidatura da deputada Janaina Paschoal para presidente da Casa.





“Tríade macabra”

Para defender a candidatura de Janaina, o senador Olímpio assinala que é preciso acabar com a “tríade macabra” formada pelo PSDB, DEM e PT na Assembleia Legislativa que ele classificou como um “puxadinho do Palácio dos Bandeirantes”.





PSL local

De passagem pela nossa redação, ontem, o presidente do diretório municipal do PSL, Ronaldo Candeo. Ele disse que o partido está montado em Votuporanga com um número considerável de filiados. Ronaldo lembrou que já no ano passado contabilizou mais de 300 filiados.





Prefeiturável

Candeo disse que ele, pessoalmente, não tem pretensões políticas. Mas o partido terá candidato a prefeito em Votuporanga. Disse que alguns nomes de expressão política de dentro do partido estão sendo estudados. E aposta que o PSL vem com tudo em 2020.





Seminário

Rio Preto vai sediar na próxima segunda-feira, dia 18, um Seminário sobre a Municipalização do Licenciamento Ambiental. O evento será ministrado pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de SP). São esperados prefeitos, secretários e servidores de 40 municípios da região. O local será o Parque Tecnológico (Partec) e terá a presença da presidente da Cetesb, Patrícia Iglesias.





Causa animal