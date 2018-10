Anote Aí

publicado em 17/10/2018

Bom pra nós

O prefeito João Dado já decidiu e vai de Márcio França para governo de SP. O vice-prefeito Renato Martins já declinou o seu voto e vai de João Doria. Sendo assim, Votuporanga não corre risco de ficar órfão do governo paulista. Até parece que foi tudo combinado.





Votos declarados

A preferência do prefeito João Dado por França está nas páginas do jornal Diário da Região, de Rio Preto, que fez uma consulta entre os prefeitos da região. Dado declarou voto para Bolsonaro presidente e Márcio França para governador.





Renatão

Já o vice-prefeito Renato Martins teve uma reunião da APAS (dirigentes de supermercados), em São Paulo, com João Doria. O candidato gravou um vídeo onde o vice-prefeito faz o sinal do “acelera São Paulo”. Doria disse textualmente “acelera Votuporanga”. Renatão voltou com a bola cheia.





DEM

A posição de Renato Martins já era de se esperar. No primeiro turno ele já apareceu na campanha de João Doria ao lado do candidato a vice-governador Rodrigo Garcia, que é do seu partido, o DEM. Ambos estiveram no estúdio da Cidade FM numa entrevista.





Aliás,

Na consulta feita pelo jornal de Rio Preto junto a prefeitos da região, numa lista de 16 municípios, 10 prefeitos declararam apoio a Bolsonaro, quatro se dizem neutros e dois não responderam. Para governador, sete apoiam Doria, cinco França, dois são neutros e dois não responderam.





Fatura liquidada

A maioria dos estudiosos da política nesta corrida presidencial aponta a “fatura liquidada”. De acordo com as últimas pesquisas de segundo turno, Haddad precisa no mínimo de 17 milhões de votos para ameaçar Bolsonaro. Isso representa que o candidato do PT precisa conquistar mais de 1 milhão de votos por dia para chegar na eleição com chance. Só milagre.





Estranho

Por outro lado, comenta-se com estranheza a falta de pesquisa de segundo turno para o governo de SP. Já foram três pesquisas para presidência da República e nenhuma para o governo. No primeiro turno, as pesquisas focavam mais a disputa Doria e Paulo Skaf.





Boa notícia

A Janaina, dedicada assessora de comunicação da Santa Casa, é a portadora de uma boa notícia. Lembram da Dra. Jessica Salles (ginecologista), oriunda do Estado do Acre e que fez residência médica na Santa Casa local, conquistando uma grande amizade com o corpo clínico, funcionários e dirigentes do hospital? Pois bem. Ele acaba de ser reeleita deputada federal pelo Acre, ocupando a segunda posição no ranking dos mais votados do Estado.





Amizade

A deputada Jéssica faz do seu gabinete em Brasília uma “parada obrigatória” para todos que vão à Capital Federal a serviço da Santa Casa local. Por outro lado, a parlamentar tem retribuído a visita, “picando o ponto” também como médica visitante da Santa Casa, onde enfrenta alguns plantões e até procedimentos como parto, no centro cirúrgico. Quem gosta, gosta.





Câmara

Em Rio Preto a sucessão da presidência da Câmara já está fervendo. Lá já se apresentaram três candidatos para ocupar a cadeira do atual Jean Charles (MDB). Os postulantes são os vereadores Pedro Roberto (PRP), Jean Dornelas (PRB) e Paulo Paulera (PP). Em Rio Preto a eleição está marcada para o dia 4 de dezembro.





Enquanto isso,

Por aqui, a eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal não desperta tanto interesse dos vereadores. Conforme já noticiado, Meidão é declarado candidato a presidente e representa, até aqui, candidatura única. Ele já tem definida a sua chapa para compor a mesa diretora.

História