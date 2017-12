Anote Aí

publicado em 17/12/2017

Balanço

Como fez nos 100 dias de governo e depois nos 6 meses, o prefeito João Dado agora convoca um encontro na próxima quarta-feira (20) para apresentar um balanço de um ano de sua gestão. O evento está marcado para acontecer no Centro de Convenções, às 9h.





Convocação

Dado aproveita a ocasião e trata o evento como uma oportunidade de mostrar a transparência de sua gestão à população. Para quem esteve nos últimos dois encontros, pode-se esperar um balanço completo com a presença de todo o secretariado e detalhes de cada pasta. Nestes eventos o Dado capricha.





Turbulento

Em resumo, o que se ouve nas rodas políticas é que o ano termina turbulento na Prefeitura. Dado realizou ações importantes e avançou em diversas áreas de Votuporanga ao longo do ano, mas tudo isso parece ter sido ofuscado pelas polêmicas. Muito também culpa do “fake news”, as tais notícias falsas que se espalham pela internet.





Alvo

Aliás, neste sentido Dado foi por diversas vezes vítima de crueldades da internet. Chegou-se ao ponto de noticiar até sua morte em um suposto acidente na rodovia Euclides da Cunha. Na ocasião o prefeito estava em Brasília e além de repudiar o ocorrido, prometeu processar os envolvidos.





Área Azul

A última “fake news” contra Dado aconteceu nesta semana. Depois da aprovação do plano de mobilidade urbana na Câmara, ventilou-se através de um áudio de WhatsApp a intenção do prefeito de passar a cobrar Área Azul para motos no Centro. Mais uma vez, de imediato, a Prefeitura tratou de emitir nota desmentindo a informação.

Meta cumprida

Apesar do desgaste de sua imagem por conta destes e outros episódios, os mais próximos de Dado garantem que ele está feliz com as metas cumpridas no primeiro ano de sua gestão. Como se diz no ditado popular: do seu modo, ele colocou a casa em ordem. Agora é seguir para os próximos três anos.





Recursos

E de uma coisa temos que dar a mão à palmatória. Na situação que vive o país, só o Dado com anos e anos de circulação pelos corredores de Brasília para conseguir recursos para Votuporanga. Disso ninguém pode reclamar, o Dado usou sua imagem como ex-deputado para contar com os recursos dos amigos. Isso ajudou e muito.





Pinato

Como esperado, o evento realizado ontem em Fernandópolis pelo deputado federal Fausto Pinato (PP) foi muito prestigiado. Cerca de 2 mil lideranças da região lotaram o Recinto de Exposições daquela cidade. Apenas dois prefeitos tiveram direito a discurso: André Pessuto, de Fernandópolis, e João Dado.





Parabéns

Aliás, o anfitrião do encontro, Fausto Pinato, fez questão de convocar todos os presentes para cantar parabéns a você ao Dado pela passagem de seu aniversário no dia de ontem. O prefeito de Votuporanga agradeceu emocionado pela homenagem.

Aeroporto

Com o encontro em Fernandópolis, o aeroporto de Votuporanga esteve movimentado logo nas primeiras horas da manhã de ontem. Em um jato da Força Aérea Brasileira desembarcaram por aqui os ministros da Agricultura, Blairo Maggi, e da Secretaria de Governo, Carlos Marun. Dado e Carlão Pignatari recepcionaram as autoridades.





Cancelada

A visita do ministro da Saúde, Ricardo Barros, que também participou do encontro em Fernandópolis, era aguardada na Santa Casa de Votuporanga no início da tarde. De última hora a passagem dele pelo hospital do município foi cancelada por questões de agenda.





Simonsen

Com a presença do secretário de Esportes e Lazer, Mineiro, e sua equipe da secretaria, além do prefeito Dado e vereadores, foram entregues na manhã de ontem as reformas e melhorias feitas pela Prefeitura no campo de futebol de Simonsen.





Moral com o chefe

Nas redes sociais, o Dado colocou um vídeo direto do campo de Simonsen enchendo a bola do Mineiro. O prefeito saudou o secretário como o “melhor secretário da história de Votuporanga” e afirmou que sua paixão pelo esporte tem transformado gerações no município.