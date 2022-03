Confira a receita do dia

publicado em 03/03/2022

(Foto: Reprodução/ Angelita Alves da Silva)

Ingredientes

2 colheres (sopa) de fermento biológico seco

1 colher (chá) de açúcar

1 xícara de leite morno

1/2 xícara de óleo

3 ovos

4 xícaras de farinha de trigo

Sal a gosto

1 gema para pincelar

Recheio

Cerca de 300 g de presunto

400 g de queijo

Modo de Preparo

Misture o fermento, açúcar, leite, ovos, óleo e farinha de trigo até formar uma massa homogênea e que solte das mãos. A massa deve ser trabalhada, sovada por cerca de 20 e 30 minutos, para que tenha um crescimento melhor. Coloque numa tigela fechada por filme plástico, em local aquecido e deixe descansar por 1 hora. Corte as fatias de presunto na metade e reserve.

Montagem