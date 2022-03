Confira a receita do dia

publicado em 12/03/2022

Ingredientes

300 g de espinafre fatiado congelado (uma embalagem)

3 xícaras (chá) de leite

4 colheres (sopa) de manteiga

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

Noz-moscada ralada na hora a gosto

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de Preparo