O acidente aconteceu nas esquinas das ruas Tibagi e Das Américas, na tarde desta terça-feira (9)

publicado em 09/01/2024

Três pessoas foram socorridas, inicialmente, com ferimentos leves do acidente em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Uma batida entre dois carros, um VW/Gol e um GM/Corsa, terminou com um dos veículos praticamente dentro de uma fachada de loja nas esquinas das ruas Tibagi e Das Américas, na tarde desta terça-feira (9), em Votuporanga. Três pessoas foram socorridas, inicialmente, com ferimentos leves.

De acordo com o apurado pela reportagem no local do acidente, o motorista do Gol seguia pela rua Tibagi, quando no cruzamento com a Das Américas, por motivos que serão apontados pela investigação, bateu contra o Corsa, que vinha na outra via. Na sequência, o motorista do Gol perdeu o controle e acabou entrando na fachada de um estabelecimento comercial no local.

Apesar da grave batida e o susto no trânsito, três pessoas, inicialmente, foram socorridas com ferimentos leves e encaminhadas para a Santa a Casa de Votuporanga. Danos materiais também foram contabilizados.