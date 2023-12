A ação policial visa fortalecer a segurança e a preservação da ordem

publicado em 15/12/2023

Fernanda Cipriano

O 16º BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), o qual pertence a 3ª CIA de Votuporanga, participa da Operação Impacto “Preservação da Ordem Pública”, que acontece em todo o Estado de São Paulo. A ação policial visa fortalecer a segurança e a preservação da ordem.

Com uma presença estratégica, os policiais militares estão atuando em diferentes regiões da região, abrangem áreas urbanas e rurais. A Operação Impacto envolve diversas atividades, como abordagens a veículos, fiscalização de documentação, patrulhamento ostensivo, e outras medidas que visam coibir a prática de atividades ilícitas e garantir a ordem pública.

A presença policial ostensiva, segundo o divulgado, visa também trazer uma sensação de segurança à população, que reforça o compromisso das autoridades em criar um ambiente seguro para todos.