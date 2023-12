O evento, marcado por grupos de pessoas conduzindo motocicletas pelas ruas, buzinaço e barulhos de escapamentos, causa danos ao patrimônio e infrações de trânsito

publicado em 26/12/2023

O evento, marcado por grupos de pessoas conduzindo motocicletas pelas ruas, buzinaço e barulhos (Foto: Divulgação/PM)

Fernanda Cipriano

Uma operação preventiva foi deflagrada pela Polícia Militar no sábado (23), visando coibir o evento de rua conhecido como "Bololô de Natal" em Votuporanga. O evento, marcado por grupos de pessoas conduzindo motocicletas pelas ruas, buzinaço e barulhos de escapamentos, causa danos ao patrimônio e infrações de trânsito.

A ação policial, que vem sendo planejada nas últimas semanas, teve como objetivo identificar os organizadores e participantes, bem como localizar motocicletas, objetos e materiais relacionados ao evento.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, resultando na recuperação de diversos itens associados ao "Bololô de Natal". Entre os objetos apreendidos destacam-se mais de 100 sacolas alusivas ao evento; três cadernos de anotação sobre o evento; uma máscara de palhaço, utilizada em eventos similares de anos anteriores.

Além de um celular de marca Asus; uma motocicleta Honda CG/125 com adesivos alusivos ao evento "Bololô"; 38 camisetas com estampas referentes ao evento; uma bandeira de pano grande alusiva ao evento; uma calça com estampas alusivas ao evento; duas máscaras; oito bonés; cinco pochetes; dois capacetes e um cartaz.