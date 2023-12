O caso aconteceu terça-feira (19), na zona Norte da cidade

publicado em 20/12/2023

Durante a abordagem, o suspeito confessou estar ciente de que a motocicleta era produto de furto (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

No desdobramento de uma operação no bairro Propovo, a Polícia Militar de Votuporanga surpreendeu e prendeu em flagrante um indivíduo pelo crime de receptação. O caso aconteceu terça-feira (19), na zona Norte da cidade.

Durante a ação policial, a equipe notou um suspeito descendo de uma motocicleta cujas características coincidiam com as de um veículo previamente furtado na região. A intervenção da viatura policial resultou na abordagem imediata do indivíduo, que, ao perceber a aproximação das autoridades, desceu da moto e se sentou em uma escada.

Durante a abordagem, o suspeito confessou estar ciente de que a motocicleta era produto de furto. Em sua declaração, afirmou que o veículo foi deixado no local por um menor de idade, que conseguiu evadir-se antes da chegada da polícia.