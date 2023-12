Comunicado emitido pela Artesp alerta que ação de fiscalização acontecerá em todo o estado até o dia 23 de fevereiro

publicado em 22/12/2023

A iniciativa tem como principal objetivo aliviar os impactos do aumento do fluxo de veículos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A "Operação Verão" teve início nesta semana nas rodovias de todo o estado, em conjunto com as concessionárias que administram as vias e a Polícia Rodoviária. A iniciativa, que se estende até o dia 23 de fevereiro, tem como principal objetivo aliviar os impactos do aumento do fluxo de veículos durante o período festivo de final de ano e ao longo da temporada de verão.

Durante esse período, segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), as concessionárias intensificarão as ações operacionais para proporcionar maior fluidez, segurança e conforto aos usuários que estiverem viajando. O Policiamento Rodoviário Estadual estará empenhado nas atividades conjuntas para garantir a ordem nas estradas.

A Artesp será responsável pelo monitoramento abrangente da "Operação Verão". Utilizando tecnologia de ponta, o CCI (Centro de Controle de Informações) da Artesp integrará informações de mais de 2.864 câmeras distribuídas ao longo de 11,1 mil quilômetros de rodovias.

Durante a vigência da operação, as concessionárias realizarão o monitoramento constante das vias, operações de socorro e atendimento aos usuários. As medidas visam garantir que os motoristas desfrutem de viagens mais seguras e eficientes.

Um ponto crucial da "Operação Verão" é a suspensão temporária de obras que poderiam causar interferências no tráfego, proporcionando vias mais desobstruídas para os deslocamentos dos usuários. Além disso, haverá restrições à circulação de veículos com cargas excepcionais, contribuindo para a fluidez do tráfego e a segurança nas estradas.

Os CCO (Centros de Controle Operacional) das concessionárias, equipados com tecnologia avançada, trabalharão em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária para monitorar de perto o tráfego nas rodovias.