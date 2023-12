O caso aconteceu na cidade de Castilho e segue em investigação

publicado em 11/12/2023

Corpo estava em estado de decomposição e foi levado para o IML de Andradina (SP) (Foto: Divulgação)

Thábata WaidemanEstagiária sob supervisãoUma mulher, que estava desaparecida desde o dia 6 de dezembro, foi encontrada enforcada às margens da BR-262, na cidade de Castilho (SP). Segundo a Polícia Militar, a vítima que não teve a identidade divulgada, era de Três Lagoas (MS) estava vestida de noiva.O corpo da mulher foi encontrado próximo à ponte da divisa entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. As polícias locais foram até o local depois de receberem a informação de que uma moto estava abandonada nas proximidades, com isso a Brigada de Incêndio de Castilho e autoridades, se deslocaram até o local.Ao lado do corpo foram encontrados alguns pertences como, um par de tênis, um capacete, uma garrafa de bebida alcoólica e um copo.O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Andradina, em estado de decomposição. No laudo, foram registradas marcas de arranhão nas costas da vítima.A Polícia Civil segue investigando o caso.