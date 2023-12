O criminoso foi pego com mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 500, nas proximidades da loja, mas acabou solto horas depois

publicado em 19/12/2023

Ele foi encontrado no outro lado da rodovia Euclides da Cunha, em frente a Itaeté Maquina (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga conseguiu prender em flagrante um homem que furtou a loja Havan, que fica na marginal Nasser Marão, durante este fim de semana. O criminoso foi pego com mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 500, nas proximidades da loja, mas acabou solto horas depois.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por funcionários do estabelecimento comercial. Diante das características do homem, começaram a realizar buscas pelos locais próximos onde ocorreu o crime.

Ele foi encontrado no outro lado da rodovia Euclides da Cunha, em frente a Itaeté Maquina. O homem chegou a tentar fugir da abordagem policial e jogou a mochila com as mercadorias no chão, no momento em que empreendeu a fuga.