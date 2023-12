O caso movimentou as forças policiais, que conseguiram deter o criminoso durante a fuga

publicado em 22/12/2023

Fernanda Cipriano

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Fernandópolis, na noite de anteontem, após um assalto com faca no Shopping da cidade vizinha. O caso movimentou as forças policiais, que conseguiram deter o criminoso durante a fuga.

De acordo com a ocorrência, o homem, munido de uma faca, abordou uma vítima no local, com ameaças enquanto anunciava o assalto. O alvo escolhido foi uma mMotocicleta Dafra/Riva 150, que foi subtraída pelo autor, evadindo-se em direção à rodovia.

Após o incidente, as características fornecidas pela vítima permitiram que as autoridades agissem rapidamente. Um patrulhamento eficaz resultou na localização de um indivíduo emergindo do canavial na Estrada da Boa Esperança, conectando o viaduto à Usina Alcoeste.

Ao ser abordado, o suspeito negou qualquer envolvimento no assalto, mas vestígios no chão conduziram os policiais até a motocicleta, que estava escondida cerca de 100 metros adentro do canavial.

O reconhecimento do ladrão pela vítima, por meio de fotos, foi crucial para o desdobramento do caso. A vítima compareceu ao Plantão Policial, contribuindo para o avanço das investigações. O preso já havia sido apresentado pela mesma equipe policial em 4 de dezembro de 2023, por furto qualificado de um televisor e joias no bairro Redentor.