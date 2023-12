De acordo com informações da Delegacia Seccional, a mulher empregava um método engenhoso para realizar o desvio de fundos

publicado em 21/12/2023

A mulher, segundo a polícia, empregava um método engenhoso para realizar o desvio de fundos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Rio Preto prendeu em flagrante uma funcionária de uma conhecida rede de fast food, suspeita de desviar aproximadamente R$ 40 mil do estabelecimento localizado em um shopping no Jardim Redentor, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

De acordo com informações da Delegacia Seccional, a mulher empregava um método engenhoso para realizar o desvio de fundos. Utilizando uma máquina de cartão de débito/crédito diferente daquelas autorizadas pelo restaurante para transações com clientes, os valores eram direcionados diretamente para a conta pessoal da suspeita.

A descoberta do esquema se deu por meio de uma denúncia, levando os policiais a realizarem uma operação no local. Durante a investigação, os agentes efetuaram compras utilizando cartões de banco, constatando, através dos comprovantes, que um dos pagamentos não correspondia aos registros da empresa.

A confissão da mulher veio à tona durante o interrogatório policial. Ela admitiu ter uma máquina cadastrada em nome de outra empresa, a qual disponibilizava aos clientes para efetuarem pagamentos. Os valores, no entanto, eram indevidamente redirecionados para a conta da acusada.

Os indícios do crime se aprofundaram quando diversos comprovantes de pagamentos, emitidos em nome de outro estabelecimento, foram encontrados no lixo. A polícia apurou que a suspeita vinha cometendo o delito há alguns meses.