publicado em 22/12/2023

Uma dupla foi condenada pela juíza da 1ª Vara Criminal de Votuporanga pelo o furto de 600 litros de óleo diesel (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma dupla foi condenada pela juíza da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, pelo o furto de 600 litros de óleo diesel que estavam no trem da empresa Rumo, que passa pela cidade e toda região, além de cortar todo o estado de São Paulo.

Pelos autos do processo, um funcionário da empresa notou durante a madrugadado dia 14 de março de 2020, durante um carregamento de açúcar em uma usina da região de Votuporanga, que foram furtados 600 litros de óleo diesel. Uma mangueira de aproximadamente 3000 metros foi encontrada no local, que era utilizada para a extração do combustível, com 12 galões com capacidade de 50 litros cada, encontrados em uma propriedade rural próxima, além de 30 galões vazios.

O funcionário registrou a ocorrência e, posteriormente, soube que a polícia apreendeu uma camionete vermelha carregada com 830 litros de óleo diesel, suspeita de ser usada para furtos nas composições da empresa.

O combustível foi roubado de uma composição em Mirassol, com a camionete avistada na rodovia Euclides da Cunha, sentido Tanabi-Cosmorama. Após a apreensão, a camionete não foi mais vista nas proximidades das composições, apesar de vigilâncias subsequentes.