publicado em 22/12/2023

O caso aconteceu em Parisi e ambos os criminosos foram condenados pelo crime (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A juíza da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, condenou uma dupla por um esquema de estelionato majorado com a compra e venda de pneus. O caso aconteceu, inicialmente, em Parisi e os criminosos levaram do almoxarifado da cidade vizinha seis pneus.

De acordo com o processo, um trabalhador do almoxarifado foi abordado por dois homens, identificados como D.A.L. e J.C.L., que estavam com coletes de cor laranja, se identificaram como funcionários da prefeitura e relataram que tirariam os pneus para a descarga de uma máquina destinada à reparação de um buraco em uma rua da cidade.

Foi assim que foram até o barracão, fizeram o transporte de três pneus cada um, rolando-os e os levou até um veículo, que não estava próximo ao local. O funcionário do almoxarifado não suspeitou do crime, porque havia realmente um buraco na rua José Pretti, entrada da cidade, que precisava de reparos, e as roupas utilizadas eram condizentes com o vestuário usado pela Prefeitura.

Por meio de câmeras de segurança, os policiais identificaram o carro utilizado no crime e conseguiram chegar aos ladrões. Os pneus foram avaliados em mais de R$ 2 mil e o valor não foi pago de volta.

Ambos os acusados não estiveram presentes nas audiências. Diante disso, a juíza tipificou o crime como estelionato pelo fato de que aconteceu o voluntário emprego de algum artifício por esse agente, preordenado para fraudar a eleita vítima.